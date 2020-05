Berlin: Wirusem zaraziło się całe biuro, choć zachowano 2 metry odstępu między biurkami

W biurze o powierzchni 40 m kw. stało pięć biurek w odległości 2 m od siebie, ale zarazili się wszyscy pracownicy; dwóch musiało być hospitalizowanych. Szef biura nie może sobie wytłumaczyć, jak wszyscy mogli się zainfekować w tak krótkim czasie. W mailu wysłanym pod koniec lutego zalecał pracownikom, by zaniechali podawania sobie dłoni. Wszędzie dostępne były środki dezynfekujące, pracownicy nie wyjeżdżali w podróże służbowe, a konferencje ograniczono do grona pięciu osób.

Pierwszych dwoje chorych poszło na zwolnienie we wtorek na początku marca. Poprzedniego dnia wrócili z nart w Sankt Anton w Austrii, wraz z dwoma kolegami i ich rodzinami. Także szef firmy po kilku dniach w następny weekend dostał gorączki i bólu głowy, potem kaszlał. W poniedziałek nie przyszedł do biura, podobnie jak 15 innych osób, które zachorowały.