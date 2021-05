Badanie: Mieszanie szczepionek zwiększa ryzyko skutków ubocznych

Oksfordzcy naukowcy zbadali przypadki, w których w odstępach czterotygodniowych albo najpierw podano szczepionkę firmy AstraZeneca, a następnie preparat BioNTech/Pfizer lub odwrotnie. Przy obu kombinacjach częściej występowały łagodne i umiarkowane skutki uboczne. – Wyniki tego badania sugerują, że podawanie dwóch różnych preparatów prowadzi do zwiększonej nieobecności w pracy dzień po szczepieniu – powiedział Matthew Snape z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który kierował badaniem. To ważne – jak stwierdził – na przykład przy planowaniu szczepień dla pracowników służby zdrowia.

