Szczepionka przeciw Covid-19 Pfizera dla dzieci już w czerwcu?

Niemiecki BioNTech i jego amerykański partner Pfizer ogłosili niedawno, że testy kliniczne w grupie wiekowej od 12 do 15 lat w USA wykazały skuteczność szczepionki na poziomie 100 procent. Szczepionka była dobrze przyswajana, a skutki uboczne były podobne do tych w grupie wiekowej 16-25 lat.

Amerykańska firma farmaceutyczna Moderna planuje w przyszłym roku znacznie zwiększyć produkcję szczepionki na COVID-19, wytwarzając na całym świecie do trzech miliardów dawek. Produkcja ma zostać zwiększona w zakładach produkcyjnych w Europie i USA – podał koncern. Nowe zobowiązania finansowe spowodują podwojenie produkcji w firmach partnerskich Lonza (Szwajcaria) i Rovi (Hiszpania). Podobny przyrost planowany jest w zakładach Moderny w USA. Firma podwyższyła również prognozę dostaw na ten rok do poziomu od 800 milionów do jednego miliarda dawek.