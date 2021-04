Wyścig z czasem o zaszczepienie populacji

To reakcja na dane z czwartku, kiedy odnotowano 954 ofiary śmiertelne i 28 887 przypadków zakażenia koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia tłumaczył, że na ten tragiczny rekord złożyły się także zgony z całego okresu świąt. – Mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli – mówił Wojciech Andrusiewicz. I dodał, że „w szpitalach szczyt trzeciej fali właśnie się przetacza – to jest bardzo niebezpieczne dla polskiej służby zdrowia, bardzo niebezpieczne dla społeczeństwa".

Niezbyt optymistyczne dane płyną też od ministra odpowiedzialnego za Narodowy Program Szczepień Michała Dworczyka. Przyznał on, że chociaż „sytuacja z dostawami szczepionek jest o wiele lepsza niż w pierwszym kwartale, to ciągle mamy do czynienia ze zmiennymi informacjami". – Początkowo mieliśmy dostać 7 mln szczepionek w kwietniu, potem ta liczba spadła do nieco ponad 5 mln szczepionek. Teraz słyszymy deklarację powrotu do 7 mln, ale kilkadziesiąt godzin temu usłyszeliśmy, że AstraZeneca zmniejszy planowaną dostawę – mówił minister.