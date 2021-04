Tysiące protestujących koronasceptyków w Stuttgarcie

– To dyktatura, bo wszystkie prawa do wolności zostały bardzo ograniczone – powiedział inny uczestnik cytowany przez AFP. – Traktuje się nas jak niedojrzałych obywateli – mówił, dodając formułowaną przez zwolenników teorii spiskowych tezę, że za masowymi szczepieniami przeciwko COVID-19 kryje się amerykański miliarder i założyciel Microsoftu Bill Gates i że szczepienia te są w rzeczywistości „niepotrzebne".

