Kontrowersyjna szczepionka z Lubeki. Badana na 100 ochotnikach

Szczepionka nie miała żadnych skutków ubocznych, a jej skuteczność – co można udowodnić za pomocą testów serologicznych – miała wynosić 97 procent. Preparat można łatwo produkować w dużych ilościach, co pozwoliłoby zaszczepić w bardzo krótkim czasie wszystkich mieszkańców Niemiec. Jednak zamiast koniecznego wsparcia ze strony organów wydających zezwolenia, Stoecker otrzymał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – pisał „Der Spiegel".

Arvay, który od dawna ostrzega przed pochopnym opracowywaniem i zatwierdzaniem szczepionek, a w tym roku opublikował przewodnik dotyczący podejmowania decyzji w sprawie szczepień, podkreśla, że nie jest to jedyny krytyczny przypadek w tej dziedzinie. W szczególności ostatnie incydenty z oksfordzką szczepionką AZD1222, czyli preparatem firmy AstraZeneca przeciwko COVID-19, pokazały, „że decydenci muszą ponownie rozważyć swoją odpowiedzialność i zasadę ostrożności również w odniesieniu do innych szczepionek".

Arvay wskazuje również na przypadki zapalenia rdzenia kręgowego, które wystąpiły odpowiednio 10 i 14 dni po szczepieniu. – Przeszkadzają mi podwójne standardy – mówi Arvay. – Stoecker dostaje pozwy sądowe, które zagrażają jego egzystencji, ale Niemcy i Austria nadal szczepią szczepionką, która budzi wiele pytań co do bezpieczeństwa.

Zgodnie z podstawową zasadą naukową ci, którzy produkują leki lub ich pracownicy, nie mogą uczestniczyć w testach. W ten sposób chce się wykluczyć ewentualną stronniczość. To również jeden z powodów, dla których nawet wynalazcy szczepionki BioNTech/Pfizer sami jej do tej pory nie otrzymali – jak powiedział w wywiadzie z DW pod koniec 2020 roku szef mogunckiej firmy BioNTech, Ugur Sahin. Stoecker z kolei chwali się, że zaszczepił swoim preparatem rodzinę i pracowników.

Jak podaje Winfried Stoecker, opracowana przez niego szczepionka bazuje na „rekombinowanym antygenie, który można łatwo i tanio wyprodukować w retorcie". Jest ona porównywalna do istniejących szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Ponieważ antygen, w przeciwieństwie do szczepionek mRNA lub wektorowych, jest rozmnażany poza organizmem, czyli w laboratorium, „nie trzeba się obawiać niekontrolowanego rozprzestrzeniania się informacji genetycznej wprowadzonej do organizmu człowieka" – wyjaśnia Stoecker.

Stoecker nie potrafi udowodnić swojego twierdzenia, że szczepionka osiąga skuteczność 97 procent. W rzeczywistości nie było jeszcze ani jednego badania opublikowanego na temat jego szczepionki w cenionym czasopiśmie naukowym. Do tej pory przeprowadził on jedynie badania serologiczne, według których u uczestników testów wytworzyły się przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2. W kontekście zatwierdzenia szczepionki bierze się jednak pod uwagę wiele innych aspektów, takich jak odpowiedź immunologiczna limfocytów T.

O dopuszczeniu do obrotu decyduje również rzeczywista skuteczność, czyli ile osób zaszczepionych zostało zarażonych wirusem w określonym czasie po szczepieniu w porównaniu z grupą placebo. Zwykle ocenia się to pod koniec III fazy rozwoju szczepionki. Profesor medycyny z Lubeki najwyraźniej jednak nie zrobił nawet pierwszego kroku w długiej serii koniecznych działań.