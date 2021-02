Unia chce samodzielności w produkcji szczepionek

Europejska Agencja Leków (EMA) dostała wniosek od firmy Johnson and Johnson o zatwierdzenie jej szczepionki na Covid-19. To tzw. szczepionka wektorowa, powstająca w tradycyjnej technologii, podobnej do tej, którą wykorzystuje AstraZeneca. Ale w przeciwieństwie do niej jest skuteczna na południowoafrykański wariant koronawirusa. Ponadto jako pierwsza z dostępnych szczepionek wymaga tylko jednej dawki. To czyni wynalazek belgijskiej firmy Janssen (należącej do koncernu J&J) szczególnie interesującym.

