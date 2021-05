Koronawirus. Czy szczepionka Pfizer/BioNTech broni przed wariantami wirusa? Badania w Katarze

"Skuteczność szczepionki w ochronie przed zakażeniem wariantem B.1.1.7 wynosiła 89,5 proc. w ciągu co najmniej 14 dni od momentu podania drugiej dawki szczepionki. Skuteczność w ochronie przed zakażeniem wariantem B.1.351 wynosiła 75 proc." - piszą badacze w liście do "New England Journal of Medicine".

Jednocześnie szczepionka była - jak ustalili badacze - skuteczna w 97 proc. w ochronie przed ostrym przebiegiem COVID-19 i śmiercią w wyniku zakażenia.

Zespół badaczy z Kataru przeprowadził też badania dotyczące skuteczności szczepionki używając techniki określanej mianem badania kohorotowego, w którym zaszczepieni są porównywani do ogółu populacji. "Skuteczność (szczepionki) oszacowano na poziomie 87 proc. przeciwko wariantowi B.1.1.7 i 72 proc. przeciwko wariantowi B.1.351" - czytamy.