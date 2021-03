Koronawirus. Kolejna szczepionka wejdzie do użycia w USA w maju?

Novavax zobowiązał się do dostarczenia władzom USA 110 milionów dawek swojej szczepionki do końca trzeciego kwartału 2021 roku.

Jak dotąd w USA dopuszczono do użycia trzy szczepionki - Pfizer/BioNTech, Moderny i Johnson&Johnson.

Dopuszczenie szczepionki Novavax do użycia w USA może się opóźnić, jeżeli Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) będzie chciała poczekać na wyniki testów klinicznych szczepionki przeprowadzonych w USA.

Wstępne dane z testów klinicznych szczepionki w USA wykazały, że jej skuteczność w ochronie przed oryginalnym szczepem koronawirusa wynosi ok. 96 proc., a w ochronie przed tzw. brytyjskim wariantem (B.1.1.7) - 86 proc.

W lutym Novavax zakończył nabór ochotników do testów klinicznych szczepionki w USA. Obejmą one ok. 30 tysięcy osób.