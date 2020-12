Koronawirus. UE poczeka dłużej na szczepionkę AstraZeneca?

EMA zatwierdziła już do użycia na terenie UE szczepionkę Pfizera/BioNTech. Na początku stycznia spodziewane jest zatwierdzenie przez EMA szczepionki koncernu Moderna.

- To za mało, by zdecydować choćby o warunkowym dopuszczeniu do użycia - stwierdził zastępca dyrektora EMA.

- Potrzebujemy dodatkowych danych o jakości szczepionki. Po tym firma musi formalnie złożyć wniosek (o zatwierdzenie szczepionki do użycia - red.) - dodał.

AstraZeneca złożyła już wcześniej wniosek o zatwierdzenie szczepionki do użycia w Wielkiej Brytanii, gdzie decyzja w jej sprawie ma zapaść w tym tygodniu.