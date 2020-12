Minister zdrowia: Jako dowód szczepienia na COVID będzie można pokazać kod QR

W tym tygodniu rząd przedstawił kolejne szczegóły dotyczące programu szczepień na COVID. Pytany w Radiu Zet, kiedy się zaszczepi, minister zdrowia powiedział, że on i "koledzy z rządu" powinni zaszczepić się w pierwszej kolejności, "żeby dać dobry przykład i pokazać, że szczepienie jest bezpieczne".

- Myślę, że trzeba przekonywać wszystkich (do szczepień - red.). Jak patrzymy na grupę tych, którzy mają największe wątpliwości, to nie jest to grupa osób zaawansowanych wiekowo, to są raczej osoby w okolicach 40. roku życia i myślę, że w związku z tym trzeba szukać autorytetów, które w tej grupie są respektowane i to oznacza pewnie, że trzeba poszukać kogoś, kto dociera do osób młodszych - dodał.

Czy szczepionki na koronawirusa są bezpieczne? Adam Niedzielski był pytany, czy ma stuprocentową pewność, że tak jest.

- Stuprocentową pewność będę miał, jak Europejska Agencja ds. Leków dopuści do obrotu szczepionki poszczególnych producentów - odparł.

- Na razie mamy do czynienia z deklaracjami producentów, którzy mówią o wysokiej skuteczności, o tym, że przeprowadzili badania na ludziach, że to jest produkt bezpieczny, ale tak mamy zaprojektowany proces, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione poprzez weryfikację wszystkich koniecznych informacji, które ma dostarczyć producent - mówił minister.