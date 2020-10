Profesor Krzysztof Simon: Prawdopodobnie zakażeń jest 15-16 tysięcy

- Obawiam się, że w tym tempie to zaraz będzie cała strefa czerwona, poza wioskami wysoko w górach - dodał.

- Na pewno mamy bardzo dużo nowych przypadków. Tych przypadków jest prawdopodobnie znacznie więcej, objawowych jest cztery tysiące, prawdopodobnie jest 15-16 tysięcy nowych zakażeń, ludzi, którzy transmitują zakażenia na inne osoby - ocenił w rozmowie z TVN24 profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Decyzja związana jest z szybko rosnącą liczbą nowych zakażeń. W czwartek liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 111 599, zaś przypadków śmiertelnych do 2 867 - podało Ministerstwo Zdrowia, informując o 4 280 nowych zakażeniach i śmierci 76 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2, w tym 8 z powodu COVID-19 bez chorób współistniejących. Liczby nowych przypadków oraz zgonów osiągnęły rekordowo wysoki poziom.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od soboty cały kraj będzie w strefie żółtej. Oznacza to obowiązkowe noszenie masek we wszystkich miejscach publicznych - zarówno pod dachem, jak i pod gołym niebem.

- Wiem, że większość ludzi przejdzie to bezobjawowo, ale jednak jest 10 milionów osób wrażliwych i podatnych na ciężki przebieg zakażenia. Trzeba się przebić do społeczeństwa: możesz kogoś uśmiercić - dodał.

Profesor przyznał, że od początku był zwolennikiem wprowadzenia lockdownu. - Absolutnie nie zgadzałem się z codziennym poluzowywaniem restrykcji. To oczywiście było wygodne dla większości społeczeństwa, bo ile można wytrzymać w tych wszystkich restrykcjach. No ale jest epidemia, z trudem ją kontrolujemy (...), to jest fakt i nie można tego negować. A niektórzy negują, mówią że w ogóle tego wszystkiego nie ma - powiedział.