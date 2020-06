Prof. Simon: Osoby przechodzące zakażenie bezobjawowo mogą zarażać

Dr Maria Van Kerkhove, szefowa oddziału WHO ds. nowych chorób i chorób odzwierzęcych, mówiła przed tygodniem, że „pacjenci z koronawirusem, którzy nie mają żadnych objawów, bardzo rzadko przyczyniają się do rozprzestrzeniania się wirusa". Później WHO wycofała się z tej opinii i podkreślała, że Van Kerkhove została źle zrozumiana. Sama przedstawicielka organizacji mówiła, że pytanie dotyczące „bezobjawowego rozprzestrzeniania się wirusa jest bardzo złożone”. - Właściwie nie mamy na to jeszcze odpowiedzi - powiedziała. - Odpowiedziałam na pytanie na konferencji prasowej. Nie określałam polityki WHO. Chciałam tylko przekazać to, co wiemy - dodała.

- Użyłam wyrażenia „bardzo rzadko”, ale myślę, że to nieporozumienie, niełatwo jest stwierdzić, że bezobjawowa transmisja na całym świecie jest bardzo rzadka. Miałam na myśli niewielki podzbiór badań - tłumaczyła.