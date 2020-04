Wielka Brytania na trzecim miejscu pod względem liczby zgonów

Zmiana metody podawania statystyk oznacza, że w porównaniu ze stanem z wtorku liczba zgonów zwiększyła się o 4419. 3654 zgonów to te, które miały miejsce od początku epidemii do godziny 17.00 w poniedziałek poza szpitalami, między innymi domach opieki, domach czy hospicjach. Pozostałe 765 zgonów to te zanotowane ostatniej doby, między godziną 17.00 w poniedziałek a 17.00 we wtorek, zarówno ze szpitali, jak i ze wszystkich innych miejsc. W związku ze zmianą metody podawania statystyk nie można porównywać tej liczby z 586 zgonami, o których informowano we wtorek.

Ze skorygowanych o zgony poza szpitalami statystyk wynika, że dotychczas w Wielkiej Brytanii było dziewięć dni, w których zmarło ponad 1000 osób. Najbardziej tragiczny był 21 kwietnia, gdy liczba ta wyniosła 1172.