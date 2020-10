Ujgurzy, niewolnicy chińskiej władzy i koncernów

To muzułmańska mniejszość, wobec której Pekin stosuje praktyki – zdaniem jego krytyków – wyczerpujące znamiona kulturowego ludobójstwa. Od 2017 r. Ujgurowie są prześladowani. Ponad milion umieszczono w zamkniętych obozach i tam poddaje się reedukacji: zmuszani do wyrzeczenia się swojego języka, religii, tożsamości kulturowej, a w wielu przypadkach torturowani.

Niewolnicy władzy i koncernów

Zdaniem ASPI w warunkach „silnie sugerujących pracę przymusową" Ujgurowie pracują w fabrykach znajdujących się w łańcuchach dostaw co najmniej 82 znanych światowych marek z branży technologicznej, odzieżowej i motoryzacyjnej, w tym Apple'a, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsunga, Sony i Volkswagena. W raporcie szacuje się, że ponad 80 tysięcy Ujgurów zostało przeniesionych z Sinciangu do pracy w fabrykach w całych Chinach w latach 2017–2019. „Z dala od domu przeważnie mieszkają w oddzielnych hotelach robotniczych, przechodzą zorganizowane szkolenia mandaryńskie i ideologiczne poza godzinami pracy, podlegają ciągłemu nadzorowi i nie mogą uczestniczyć w obrzędach religijnych" – piszą autorzy raportu. Liczne źródła, w tym dokumenty rządowe, pokazują, że przeniesieni pracownicy mają przydzielonych opiekunów i ograniczoną swobodę przemieszczania się. Singciang to region, z którego pochodzi 84 procent chińskiej bawełny. A skoro tak, to właściwie każda koszulka eksportowana przez ten kraj może być skażona niewolniczą pracą Ujgurów.