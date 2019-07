Naukowcy chcą wywołać globalne ocieplenie na Marsie

Obecnie największą przeszkodą dla przetrwania na powierzchni Marsa są ekstremalnie niskie temperatury, które błyskawicznie się zmieniają. Średnia temperatura na planecie wynosi około -60°C, ale często spada nawet do -120°C. Nawet, gdy w ciągu ciepłego dnia temperatura wzrośnie do prawie 30 stopni na plusie to w nocy spadnie z powrotem do kilkudziesięciu kresek na minusie. Takie ekstremalne różnice wynikają z większej odległość od Słońca oraz bardzo cienkiej atmosfery planety. Kolejnym problemem, uniemożliwiającym przetrwanie życia na Marsie, jest bardzo silne promieniowanie ultrafioletowe, które również wynika ze szczątkowej grubości atmosfery.