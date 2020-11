Brexit w smartfonie. Drożeją połączenia z Wielką Brytanią

Orange zrobił to, do czego obliguje go prawo. Operatorzy muszą poinformować użytkowników z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach w cennikach. Telekom cenniki zmienia, bo od stycznia Nowego Roku, Wielka Brytania nie będzie już należała do strefy krajów unijnych, ale do tzw. strefy 2, którą Orange określa „Więcej Europy”. W tej puli są takie kraje jak Białoruś, czy Albania. Cennikowa stawka za połączenie z numerami operatorów w państwach zaliczanych do tego grona wynosiła do tej pory 4,94 zł za minutę, a cena 1 MB Internetu jest bliska 32 zł.