Polacy chcą szybkiego uruchomienia 5G

Jak wynika z badania „5G Made in Poland” zrealizowanego przez SW Research na zlecenie koncernu Ericsson, co szósta osoba oczekuje dostępu do sieci 5G maksymalnie w ciągu miesiąca od momentu uruchomienia usługi. – Konsumenci z dużymi oczekiwaniami podchodzą do wprowadzenia łączności 5G. W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości – mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.

