Ericsson: w tym roku będzie 13 mln użytkowników 5G

13 mln użytkowników na świecie będzie korzystać w grudniu 2019 roku z usług 5G – szacuje Ericsson w najnowszym wydaniu raportu „Ericsson Mobility Report”.

W porównaniu z poprzednim raportem szwedzkiej firmy dane zawarte w listopadowej edycji oznaczają podniesienie założeń o około 30 proc.. W czerwcowym wydaniu Ericsson szacował, że ten rok świat zakończy z 10 mln aktywacji usług w sieci nowej technologii mobilnej (5G). Poniżej dalsza część artykułu

CZYTAJ TAKŻE: Ericsson podnosi prognozy dla 5G

Zdaniem autorów raportu, teraz użytkowników usług 5G będzie przybywać już szybciej niż aktywacji usług 4G. Uważają oni, że w 2025 r. liczba aktywacji wyniesie 2,6 mld, 29 proc. wszystkich.

Trudno ocenić, jak istotne przyspieszenie oznacza to wobec poprzednio publikowanych założeń ponieważ ich granica była inna. W czerwcu dostawca prognozował, że do końca 2024 roku liczba aktywacji usług 5G urośnie do 1,9 mld (20 proc. wszystkich).

5G jeszcze długo nie wyprze najpopularniejszej obecnie technologii 4G (LTE). Rynek LTE ma zacząć delikatnie kurczyć się w 2022 r., gdy liczba ich aktywacji wyniesie w skali świata 5,3 mld. W 2024 r. z LTE korzystać ma 5 mld użytkowników.

8 mld subskrypcji sieci komórkowych W końcu września br. sieci komórkowe na świecie obsługiwały w sumie 8 mld aktywnych usług, co oznacza wzrost przez kwartał o 61 mln więcej niż w końcu czerwca. Za ten wzrost odpowiadały trzy kraje: Chiny (plus 14 mln), Indonezja (9 mln) oraz Filipiny (8 mln).

W Europie Środkowowschodniej, w końcu września używano 575 mln usług komórkowych, o 1 mln więcej niż w czerwcu.

Do 2025 r. spodziewany jest przyrost aktywacji sieci komórkowych o 900 mln, do 8,9 mld. Zmieni się też ich charakter. Podczas gdy po trzech kwartałach łącza szerokopasmowego mobilnego dostępu do internetu odpowiadać mają za 6,9 mld wszystkich aktywowanych usług, to w 2025 r. już za 8 mld (90 proc. z 8,9 mld ogółem). Tym samym Ericsson obniżył nieco swoje oczekiwania. Jak tłumaczy, dziś spodziewa się wolniejszego zanikania usług 2G (GSM, EDGE) w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

Rynek smartfonów coraz większy Za gros aktywacji usług komórkowych odpowiadają smartfony. Autorzy raportu szacują, że w końcu tego roku będzie to 5,6 mld. Natomiast w 2025 roku już 7,3 mld, czyli 83 proc. wszystkich.

Z zaprezentowanych danych Ericsson wynika, że globalnie w sieciach mobilnych transferowano w sumie w minionym kwartale około 36 eksabajtów (36 mld GB) miesięcznie. Prognoza dla całego 2019 roku mówi o 38 mld GB miesięcznie, a dla 2025 r. o 160 mld GB miesięcznie.

W naszym regionie – Europy Środkowowschodniej – wykorzystanie sieci komórkowych ma urosnąć z 6,1 GB miesięcznie do 24 GB w 2025 r. per smartfon. Analitycy uważają, że potencjał wzrostu liczby aktywacji ogółem jest tu już ograniczony (z 580 mln do 590 mln), ale za to jeszcze nadal przybywać może relatywnie szybko smartfonów (6 proc. w skali roku do 500 mln w roku).

Wolniejszy wzrost w sieciach mobilnych W całym trzecim kwartale tego roku globalny ruch komórkowy miał być większy o 68 proc. niż przed rokiem, a w porównaniu z II kw. br. urosnąć o 12 proc. Tempo wzrostu jest tym samym szybkie, ale mniejsze niż w szczytowym czwartym kwartale ubiegłego roku, gdy przekraczała 80 proc.. Ruch napędzają mieszkańcy Azji – Indii i Chin, a od strony urządzeń – smartfony.

Ruch w sieciach mobilnych ma pozostać dużo mniejszy niż w sieciach stacjonarnych, przez które w tym roku przepłynąć ma miesięcznie 140 mld GB. Prognoza dla 2025 r. mówi zaś o 400 mld.