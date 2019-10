Akcje Netii na razie nie dają zarobić Cyfrowemu Polsatowi

To właśnie z powodu tej przeceny Netii część giełdowych analityków zastanawia się, czy i ile Cyfrowy Polsat będzie skłonny zapłacić za pozostałe akcje telekomu. Niektórzy nadal zakładają, że zaproponuje 5,77 zł, aby nie zrażać do siebie inwestorów instytucjonalnych.

Tymczasem po zachowaniu akcji Netii na GPW widać, że inwestorzy wstrzymali oddech. Z jednej strony, w oczekiwaniu na decyzję Cyfrowego Polsatu, walory stacjonarnej sieci potaniały od początku roku do czwartku włącznie o około 11 proc., a w piątek kurs osunął się o 1,9 proc., do 4,49 zł za walor. Z drugiej strony, akcjami handluje się niespiesznie, a wymianie towarzyszą niewielkie obroty.

Może to świadczyć o sporej koncentracji kapitału lub właśnie o tym, że inwestorzy czekają na ruch Zygmunta Solorza. W ostatni piątek z rąk do rąk przeszło zaledwie 609 akcji Netii. Tylko raz na jakiś czas wymiana w ciągu dnia bywa aktywniejsza i sięga kilkuset tysięcy walorów. Ostatni raz było tak w pierwszej połowie września, prawie miesiąc po publikacji wyników II kwartału i pierwszego półrocza, w których widać było kontynuację – raczej średnio korzystnych – trendów.

Na razie nie widać, aby Netia notowała korzyści z tytułu przynależności do grupy miliardera. Za to Cyfrowy Polsat korzysta w różny sposób na przejęciu, ale na razie dużych pieniędzy z tytułu posiadania w grupie stacjonarnego telekomu nie notuje. Jeśli Netia realizuje kampanie telewizyjne to na antenach Polsatu. Na początku listy programów telewizyjnych Netii jest więcej kanałów od nowego właściciela, w grudniu 2018 roku sieć komórkowa Plus zaczęła sprzedaż internetu światłowodowego korzystając z sieci Netii i jak słyszymy dochodzi do łączenia dublujących się stanowisk. W sumie Cyfrowy Polsat przez 5 lat chce zyskać 800 mln zł.