Europa opóźniona w 5G. Zaniepokojone firmy i Bruksela AFP

Paweł Rożyński

Grupa ponad 50 największych firm technologicznych i przemysłowych skrytykowała członków UE za opóźnienia we wprowadzaniu sieci 5G i wezwała do pilnych działań w celu zasypania powiększającej się przepaści w stosunku do takich krajów jak Chiny, USA, Korea, czy Szwajcaria, „póki nie jest za późno”.