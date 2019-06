UKE: Mobilny transfer danych wzrósł w Polsce o prawie połowę

Segmentami, w których telekomy traciły przychody, były rozmowy telefoniczne i to mimo że czas trwania rozmów się wydłużył.

Internet zyskuje nadal na popularności, co pokazuje konsumpcja mobilnego transferu. W 2018 r. klienci operatorów komórkowych zużyli prawie 3,1 mld gigabajtów, czyli o 46,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Raport UKE nie mówi, ile w sumie wyniosły przychody z usług poszczególnych operatorów. Dzieli rynek na segmenty i tylko część z nich opisuje. I tak, telekomy mobilne uzyskać miały za abonamenty telefoniczne oraz usługi poza abonamentem, ale bez dostępu do internetu dla domu i pakietów usług wiązanych, w sumie 13,8 mld zł, o 8 proc. mniej niż rok wcześniej.

To wszystko nie oznacza, że sieci komórkowe zanotowały w ub.r. spadek przychodów. Miały bowiem swój udział w segmencie usług wiązanych, którego wartość z roku na rok rośnie. W minionym roku przychody operatorów ze sprzedaży pakietów usług wyniosły 7,4 mld zł, o ponad 56 proc. więcej niż rok wcześniej.

Trzecią kategorią opisywaną przez UKE jest dostęp do internetu – po łączu stacjonarnym, jak i mobilnym, ale z wyłączeniem transmisji zawartej w abonamentach głosowych. Z tak rozumianej usługi dostępu do sieci korzystało w końcu ub.r. 15,8 mln użytkowników, a czego 8 proc. (1,26 mln) ze światłowodu. Miał on w ub.r. wartość 5,4 mld zł, niemal 15 proc. wyższą niż w 2017.