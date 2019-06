T-Mobile Polska startuje ze światłowodem i Netflixem

T-Mobile Polska, który ma ambicję zostać operatorem konwergentnym, podał datę wprowadzenia pierwszej oferty dla klientów indywidualnych, w której będzie światłowodowy dostęp do Internetu. Pakiety usług obejmujące światłowód pojawią się w ofercie telekomu z grupy Deutsche Telekom 28 czerwca , czyli w najbliższy piątek. Ich ceny zaczynają się od 99 zł i jak na razie skorzystać z nich może jedna trzecia gospodarstw domowych w kraju – podał operator.

To opłata za pakiet dla smartfonu z podstawowymi usługami bez limitu i 5 GB Internetu, internet światłowodowy do 100 Mb/s (na infrastrukturze Orange Polska i Nexera, w trakcie negocjacji jest umowa z Ineą) oraz najtańszy dostęp do Netfliksa.