Indie nie chcą 5G z Chin. Zaostrza się konflikt z Pekinem

Pierwsze testy mają zostać przeprowadzone na terenach miejskich i podmiejskich. Potrwają pół roku. Zgodę dostały telekomy Vodafone Idea, MTNL, Bharti Airtel i Reliance JioInfocom. Mogą jednak korzystać tylko ze sprzętu Nokii, Ericssona i Samsunga, co oznacza w praktyce, że to one budować będą sieci telekomunikacyjne nowej generacji w Indiach. Wyklucza to z gry dwóch wielkich chińskich dostawców: Huawei i ZTE. Tymczasem gra idzie o gigantyczne pieniądze, bo technologia 5G ma być podstawą biznesu przyszłości i wykracza daleko poza dotychczasowe usługi komórkowe. Superszybki mobilny internet ma być podstawą działania przemysłu, autonomicznych aut, telemedycyny, a nawet, co szczególnie ważne dla Indii – rolnictwa.

