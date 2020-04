Covid-19 uderzył w polskie 5G. Aukcja zawieszona

Urząd nie wyjaśnił szczegółowo, w którym punkcie ustawa wpływa na bieg kalendarza aukcyjnego, który zakładał pierwotnie, że oferty wstępne należy złożyć do 23 kwietnia.

Oznaczałoby to, że po zakończeniu stanu epidemii operatorzy będą mieli jeszcze nieco ponad trzy tygodnie na złożenie ofert.

W aukcji 5G UKE chce rozdysponować cztery bloki pasma po 80 MHz każdy. Minimalna kwota za paczkę to 450 mln zł. Oczekiwane wpływy do budżetu państwa z tego tytułu to minimum 1,91 mld zł.