Efekt koronawirusa. Pogrzeby trafiają do internetu

Centers for Disease Control and Prevention, CDC – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, zaleciła domom pogrzebowym, by zrezygnowały z tradycyjnych pogrzebów na rzecz transmisji internetowych. Na samym pogrzebie mogą być obecne tylko najbliższe osoby: żona, dzieci z rodzinami i wnuki. Im mniej, tym lepiej – zaleca CDC, przypominając, że pandemia koronawirusa jest naprawdę niebezpieczna dla starszych osób oraz przewlekle chorych. Unikanie dużych skupisk to absolutna konieczność. A domy pogrzebowe oferują odłożenie uroczystości pogrzebowych na po pandemii.

