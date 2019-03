Aby oglądać Cyfrowy Polsat, nie trzeba już mieć talerza

Abonenci szerokopasmowego dostępu do internetu Netii, Plusa oraz Orange Polska mogą od dziś wykupić i oglądać pakiety Cyfrowego Polsatu po kablu. Grupa Zygmunta Solorza uruchomiła własną internetową telewizję linearną (IPTV).

Cyfrowy Polsat ogłosił, że zaczyna sprzedaż pakietów kanałów telewizyjnych, które można oglądać w technologii internetowej – IPTV, czyli „bez konieczności montażu anteny satelitarnej”.

To nowy rozdział w rozwoju oferty grupy Zygmunta Solorza, mimo że – może ktoś zauważyć – jest już właścicielem Netii, która przecież ma ofercie IPTV i dekoder Netia Player.

Cyfrowy Polsat zaczyna teraz sam wykorzystywać kolejną platformę technologiczną do dystrybucji pakietów telewizji linearnej. Jak na razie skorzystać mogą z przygotowanych przez Cyfrowy Polsat pakietów posiadacze Internetu od Netii, Plusa (operator komórkowy używa infrastruktury Netii) oraz – co najciekawsze – Orange Polska.

Jak mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu, reprezentowaną przesz nią firmę korzysta z dostępu regulowanego do infrastruktury Orange Polska, ale na innych zasadach niż T-Mobile Polska. Z jakiej konkretnie usługi d. monopolisty korzysta Cyfrowy Polsat – Zomer nie zdradza.

Orange Polska na razie nie skomentował ruchu konkurenta.

Według Zomer przygotowane na potrzeby IPTV pakiety telewizyjne nie różnią się zbytnio od tych, które znają już abonenci satelitarnej telewizji grupy, choć drobne różnice mogą się zdarzyć.

Ceny pakietów zaczynają się od 20 zł, a kończą na 120 zł miesięcznie. Grupa promuje je, proponując trzy miesiące za darmo. Najtańszy pakiet z kanałami Polsat Sport Premium to koszt 50 zł miesięcznie.

Aby skorzystać z IPTV Cyfrowego Polsatu trzeba posiadać EVOBOX IP, czyli dekoder produkowany przez grupę w fabryce spółki InterPhone Service, przeznaczony do użytku domowego, który łączy się z telewizorem.

Według Cyfrowego Polsatu, aby IPTV działała, potrzebny jest internet stacjonarny na tyle sprawny, by na samą telewizję bez problemu mogło zostać przeznaczone łącze o minimalnej prędkości pobierania 8 Mb/s.

Gospodarstw domowych z takim łączem jest według Zomer coraz więcej, jako że w Polsce realizowane są liczne inwestycje modernizujące infrastrukturę operatorów.

Rzeczniczka nie przesądza, czy w przyszłości pakiety Cyfrowego Polsatu będą dostępna także za pośrednictwem innych dostawców, niż Orange i Netia.

Dekoder promowany przez grupę ma kilka funkcji typu „restart”, która pozwala na oglądanie wybranych programów z kanałów linearnych od początku, „TimeShift”, dzięki której można zatrzymywać i przewijać wybrane programy do 3 godzin, a to pozwala jeszcze raz zobaczyć wybraną scenę czy fragment meczu, gdy musimy przerwać oglądanie, czy „CatchUP”, która umożliwia oglądanie wybranych programów nawet do 7 dni wstecz od ich emisji, bez dodatkowych opłat, i to bez konieczności nagrywania.

– EVOBOX IP to pierwsze urządzenie w ofercie Cyfrowego Polsatu, które umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych przez Internet w zamkniętej sieci telekomunikacyjnej. Od kilku lat nasze dekodery łączyły satelitarny odbiór kanałów z internetowym dostępem do treści VoD. Teraz idziemy o krok dalej i wprowadzamy usługę w pełni opartą o technologię IPTV – tłumaczy cytowany w komunikacie Dariusz Działkowski, członek zarządu ds. technicznych w Cyfrowym Polsacie i Telewizji Polsat.

Usługa IPTV, podobnie jak telewizja satelitarna objęta jest programem rabatowym smartDOM. Grupa będzie reklamować internetową telewizję w pakiecie z dostępem do Internetu światłowodowego od Plusa. Po rabacie najtańszy taki zestaw to koszt 70 zł za miesiąc.

Cyfrowy Polsat wraz z zakupem Netii wszedł silniej na teren dużych miast, gdzie możliwość instalacji talerzy satelitarnych jest często ograniczona, a budynki wyposażone są częściej niż w małych i średnich miastach w infrastrukturę kablową.

Strategia grupy od momentu przejęcia sieci komórkowej Plus zakłada dystrybucję treści telewizyjnych na wszelkich możliwych platformach technologicznych.