Wzrosły przychody Cyfrowego Polsatu

Wyniki w IV kwartale 2018 roku, a co za tym idzie także w całym 2018 roku okazały się nieco lepsze od prognoz biur maklerskich, jeśli pominąć wynik netto.

Prognozy biur przygotowane według obowiązującego od ub.r. standardu MSSF15 zakładały, że grupa kontrolowana przez Zygmunta Solorza wykaże w tym okresie 2,94 mld zł przychodu, 962,8 mln zł EBITDA oraz 95,3 mln zł zysku netto.

Grupa Cyfrowy Polsat wykazała zaś według MSSF15 nieco ponad 3 mld zł przychodu, 941,3 mln zł EBITDA oraz 71,1 mln zł zysku netto.

Dane te nie są porównywalne z raportowanymi przez telekomunikacyjno-telewizyjnego giganta informacjami sprzed roku ze względu na zmianę standardu. W prezentacji dla inwestorów zarząd Cyfrowego Polsatu pokazał jednak swoje szacunki historycznych danych dla dwóch z wymienionych pozycji: przychodów i EBITDA: w IV kw. 2017 r. według MSSF15 wyniosłyby one odpowiednio: 2,56 mld zł oraz 854 mln zł.

W takim ujęciu, uwzględniającym wszystkie zmiany w grupie kapitałowej, które miały miejsce w ub.r. (w tym przejęcie kontroli nad Netią), zaraportowane w ostatnim kwartale ub.r. przychody były o 17,3 proc. wyższe, a EBITDA większa o 10,3 proc.. Gdyby pominąć wynik Netii, którego w 2017 r. grupa nie obejmowała konsolidacją okazałoby się, że EBITDA nie zmieniła się.

Inaczej wyglądają wyniki okrojone z Netii oraz w dawnym ujęciu (MSR18), które grupa pokazała aby umożliwić obserwację trendów. W takim ujęciu w IV kwartale 2018 r. jej przychody wyniosły 2,68 mld zł, o 4 proc. więcej niż w IV kw. 2017 r., a EBITDA 847 mln zł, o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Zarząd Cyfrowego Polsatu podtrzymał ogólne wyliczenia co do synergii, które grupa może osiągnąć za sprawą przejęcia Netii, ale zmieniły się nieco poszczególne składowe tych szacunków. Nadal Uważa, że synergie wyniosą w sumie 800 mln zł, ale aktualnie spodziewa się 600 mln zł synergii przychodowych i kosztowych (wcześniej 550 mln zł), natomiast synergie wynikające z innego planowania inwestycji ograniczono do 200 mln zł (z 250 mln zł).

W całym 2018 r. Grupa Cyfrowy Polsat z uwzględnieniem Netii, wykazała (wg. MSSF 15) 10,68 mld zł przychodu, 3,69 mld zł EBITDA oraz 833,6 mln zł zysku netto.

W końcu grudnia grupa Cyfrowy Polsat świadczyła łącznie 16,9 mln usług (RGU) telewizyjnych, telefonii mobilnej i dostępu do Internetu, co w porównaniu z końcem września oznacza wzrost o 54,98 tys. RGU. To bilans przyrostu RGU płatnej telewizji oraz kontraktowych usług sieci mobilnej Plus oraz ubytku (raportowanych) kart pre-paid.

Według naszych obliczeń karty SIM obsługiwane przez Grupę Polkomtel (Plus) odpowiadały w grudniu ub.r. za 11,71 mln usług całej grupy, z czego 9,16 mln to usługi kontraktowe (post-paid), a 2,55 mln przedpłacone (pre-paid). W porównaniu z końcem września ogólna liczba kart SIM wykazana przez Cyfrowy Polsat spadła o około 10 tys.: to bilans ubytku w segmencie pre-paid o 151,6 tys. SIM-ów i wzrostu o 141,5 tys. (do 9,16 mln) kart post-paid.

Liczba sprzedanych usług płatnej telewizji Grupy Cyfrowy Polsat (obejmuje telewizję satelitarną, abonentów płatnego multipleksu i abonamenty Ipli) wynosiła w końcu grudnia 5,19 mln, wobec 5,12 mln we wrześniu.

Na koniec 2018 roku grupa szacuje swój udział w rynku abonentów telefonii komórkowej na 24,9 proc., a w rynku płatnej telewizji na 33 proc.

Po publikacji wyników rocznych, kurs akcji Cyfrowego Polsatu na warszawskiej giełdzie nieco zyskuje i w czwartek o godz. 10.05 papier kosztuje 26,38 zł, o 0,9 proc. więcej niż w środę.

Przy tym kursie giełdowa kapitalizacja grupy Zygmunta Solorza wynosi 16,87 mld zł.