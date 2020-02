UPC Polska odkrywa karty: smartfony i możliwe przejęcia

UPC do niedawna było największym operatorem kablowym w kraju pod względem liczby abonentów. Od 1 lutego pozycja ta należy do grupy Vectry powiększonej o Multimedia Polska.

Ze sprawozdania Liberty Global wynika jednak, że UPC nie zamierza na długo oddać pałeczki Vectrze. W ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia, kablówka kierowana przez Roberta Redeleanu pozyskała 18,2 tys. abonentów i miała ich w końcu grudnia prawie 1,5 mln (dokładniej 1,484 mln), podczas gdy połączone siły Vectry i Multimediów to około 1,7 mln abonentów. Część z nich Vectra będzie musiała sprzedać.

Ciekawostką jest, że w tabeli opublikowanej przez Amerykanów, pierwsza kolumna po abonentach ogółem, to posiadacze usługi dostępu do Internetu. Było ich w końcu grudnia prawie 1,23 mln, czyli o 18,2 tys. więcej niż we wrześniu, ale ciągle mniej niż płatnej telewizji (1,26 mln, wzrost o 18,8 tys. w kwartale).