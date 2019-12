To ma być przełom w walce z hejtem. Instagram sięga po AI

Instagram, którego właścicielem jest Facebook, już o jakiegoś czasu trenował system Sztucznej Inteligencji (AI), by rozpoznawał agresywne i obraźliwe wpisy – informuje BBC. Portal społecznościowych chce by ostrzeżenia zmusiły użytkowników do przemyślenia tego, co piszą i jak to piszą i ewentualnie „przemyśleli swoje słowa”.

