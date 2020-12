Japonia wymiera. Zaskakujący pomysł na zwiększenie dzietności

W 2021 roku władze Japonii chcą przeznaczyć ponad 2 mld jenów (około 70 mln złotych) na wsparcie rozwoju systemów sztucznej inteligencji, które pozwolą na przeprowadzenie bardziej zaawansowanej analizy danych z formularzy matrymonialnych, tak by połączyć w parę dwie idealnie pasujące do siebie osoby.

Teraz lokalne systemy opierają się na najprostszych aplikacjach, które biorą pod uwagę tylko takie kategorie jak wiek czy dochód, ale dzięki rządowemu wsparciu będzie je można rozbudować i wyposażyć w AI tak, by w poszukiwaniach brały pod uwagę także inne kategorie – takie jak hobby czy wyznawane wartości. Wszystko po to, by pomóc młodym Japończykom znaleźć miłość, zawrzeć małżeństwo i mieć dzieci.

Naukowcy przewidują, że populacja Japonii spadnie do około 53 mln do końca tego stulecia. Jeszcze w 2017 roku liczba ludności w tym kraju wynosiła 128 mln. Dla japońskiej gospodarki oznacza to dramatyczny spadek liczby pracowników i konieczność poszukiwania ich poza granicami kraju. Władze w Tokio coraz częściej zgadzają się na „import” zagranicznych pracowników, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było rzadkością i raczej wyjątkiem niż regułą.