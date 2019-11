Polacy otwierają się na internet rzeczy

70 proc. z nas chce mieć w domu inteligentne sprzęty działające online, zwłaszcza jeśli zoptymalizują zużycie energii czy wody – wynika z badań RTV Euro AGD. Nadal jednak takich urządzeń kupujemy niewiele.

Rozwiązania IoT (z ang. Internet of Things) w naszym kraju wciąż nie są powszechne. Wystarczy wspomnieć, że znaczenie terminu internet rzeczy rozumie tylko 38 proc. z nas, a zakupu tego typu technologii dokonało w ciągu tego roku jedynie 11 proc. ankietowanych. Mimo to potencjał rozwoju tego rynku nad Wisłą jest spory. Poniżej dalsza część artykułu

Jak wskazują eksperci sieci RTV Euro AGD, która przeprowadziła badania, ponad dwie trzecie respondentów chciałoby, aby w przyszłości ich dom był wyposażony w tego typu inteligentne sprzęty. Jak wynika z raportu, który „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, Polaków szczególnie interesują dość prozaiczne urządzenia łączące się online, jak lodówka, pralka, ekspres do kawy czy odkurzacz. Niewielu respondentów widzi w IoT potencjał do zmiany rozwiązań w przemyśle, otoczeniu miejskim czy medycynie (po 9 proc.). Mimo to aż 43 proc. z nich przewiduje, że technologia ta będzie miała duży wpływ na codzienne życie. Stąd rosnące zainteresowanie inteligentnymi sprzętami AGD.

– Produkty takie mają coraz bardziej zaawansowane funkcjonalności, pozwalające na integrację różnych urządzeń dzięki dostępowi do sieci. Internet rzeczy, który do niedawna był kojarzony z systemami inteligentnego domu, jest coraz powszechniej obecny w produktach małego AGD. Automatyczne odkurzacze zapamiętujące rozkład mieszkania, szczoteczki soniczne, które rozpoznają indywidualny styl szczotkowania zębów danej osoby, czy golarki, które pozwalają na stworzenie planu golenia dostosowanego do użytkownika, to tylko niektóre przykłady – wskazuje Jakub Koss, kierownik działu handlowego w RTV Euro AGD.

Dziś Polacy interesują się IoT głównie z uwagi na poprawę komfortu życia (43 proc.), wygodę w zarządzaniu urządzeniami (33 proc.) czy zwiększenie bezpieczeństwa (22 proc.). A czego oczekują od tej technologii? Przede wszystkim oszczędności. 53 proc. respondentów chętnie sięgnęłoby po rozwiązania pozwalające na zrównoważone gospodarowanie np. energią, wodą, pomagające oszczędzać i optymalnie wykorzystać budżet domowy.

Sebastian Karwacki, kierownik działu handlowego w RTV Euro AGD, nie ma wątpliwości, że coraz większe tempo życia i rosnąca zamożność społeczeństwa sprawią, iż będziemy częściej sięgać po inteligentne produkty, które ułatwią nam codzienne zadania i pozwolą zaoszczędzić czas. – Możliwość uruchomienia pralki przez aplikację czy włączenia piekarnika, aby danie było już podgrzane, gdy wrócimy do domu, z pewnością usprawniłoby życie w wielu domach. Nie dziwi zatem wzrost zainteresowania produktami smart – dodaje.

Z ankiety wynika, że silnym bodźcem do zakupu urządzeń „smart” jest również chęć wypróbowania nowości (27 proc.). A – jak wynika z kolei analiz Mastercard – Polacy są entuzjastami wszelkich cyfrowych rozwiązań. Wśród nich są choćby te „napędzane” przez sztuczną inteligencję (AI). Dotychczas z tego typu produktów i usług w naszym kraju skorzystało 23 proc. osób, ale chęć sięgnięcia po taką nowatorską technologię wyraża ponad połowa (55 proc.). Równie dużą otwartość można zaobserwować w przypadku rozwiązania wirtualnej rzeczywistości (VR) – z takiej technologii skorzystał już co czwarty respondent, a w przyszłości planuje zrobić to aż 60 proc. rodzimych konsumentów.

Według danych Mastercard dziś do najpopularniejszych podłączonych do sieci urządzeń zaliczają się oczywiście smartfony (93 proc.), laptopy (91 proc.), a także routery wi-fi (73 proc.), komputery PC (57 proc.) oraz telewizory typu smart TV (56 proc.).

Na świecie liczba urządzeń podłączonych do sieci dynamicznie rośnie. Według Strategy Analytics na koniec 2018 r. ich liczba sięgnęła 22 mld, a do 2030 r. ma wzrosnąć do 50 mld. Statista podaje, że globalna wartość rynku IoT sięga dziś 212 mld dol. (wzrost o 30 proc.). Prognozy wskazują, iż do 2025 r. internet rzeczy może być wart już grubo ponad 1,6 mld dol.