Maseczki na koronawirusa coraz bardziej high-tech

To już coraz bardziej wyrafinowane technologicznie urządzenia. Maseczki antycovidowe coraz lepiej chronią, ostrzegają, ale i zyskują dodatkowe użyteczne funkcje. Niektóre osiągają zawrotne ceny.

Kiedy zimą koronawirus rozprzestrzenił się poza granice Chin i stało się jasne, że to już nie lokalne zagrożenie, instytuty badawcze i koncerny technologiczne na całym świecie zaczęły tworzyć projekty maseczek, które niszczyłyby patogeny, ułatwiały oddychanie, ale i umożliwiały długotrwałe noszenie. Część z nich pojawiła się już na rynku. Poniżej dalsza część artykułu

Usmażą wirusa Koreański LG wprowadza właśnie do sklepów maseczkę PuriCare wyposażoną w specjalne filtry połączone z wentylatorami (czujnik odczytuje cykl oraz objętość oddechu użytkownika i automatycznie dostosowuje trzy prędkości obu wentylatorów, zwiększając prędkość podczas wdechu i zmniejszając ją na wydechu, by zredukować opór).

PuriCare Wearable Air Purifier ma baterię 820 mAh, która zapewnia do ośmiu godzin pracy w trybie niskiego poboru mocy (w wysokim wystarcza na dwie godziny). Według „The Verge” skuteczność usuwania wirusa sięga 99,95 proc. Urządzenie właśnie trafia do sprzedaży w Azji, zaś w styczniu ma być do kupienia w Polsce.

PuriCare LG trafi w styczniu

do sprzedaży w Polsce

Izraelscy naukowcy z politechniki w Hajfie wynaleźli maseczkę wielokrotnego użytku, która sama się dezynfekuje po podłączeniu do ładowarki telefonu komórkowego przez wbudowany port USB. Staje się tak przez ogrzanie przez 30 minut wewnętrznej warstwy włókien węglowych do 70 stopni Celsjusza, co wystarczy, by zabić wirusy.

Podobne rozwiązanie stworzono w renomowanym Massachusetts Institute of Technology (MIT). W masce z wbudowaną baterią 9 V wirusa niszczy się za pomocą podgrzewanej miedzianej siatki. Ale najgłośniej jest o innym projekcie instytutu z Bostonu we współpracy z naukowcami z Harvardu. Zespół pod kierownictwem Tima Collinsa opracował maseczkę, która pokazuje za pomocą fluorescencji, kto jest zakażony. Odpowiednie czujniki zawierają materiał genetyczny DNA i RNA wiążący się z wirusem. Collins zaadaptował metodę wykrywania wirusów Ebola i Zika, nad którą pracował od 2014 r. Zakażonych można wykrywać poprzez skanery po godzinie od zakażenia. Naukowcy widzą szerokie zastosowanie dla tego pomysłu w szpitalach, zakładach pracy czy punktach komunikacyjnych, jak dworce czy lotniska.

Również hiszpańska firma Colorprint Fashion wypuściła maseczkę, która ostrzega. Co prawda nie potrafi wykryć Covid-19, ale za to działa szybciej. Zmienia kolor natychmiast, gdy temperatura ciała noszące ją osoby wzrasta powyżej 37,5 st. Celsjusza.

Colorprint Fashion ostrzeże, gdy masz powyżej 37,5 st. C.,

mat, pras.

Przetłumacz, maseczko Maseczki nie są specjalnie wygodne. Najlepiej więc, gdy łączą zwalczanie lub wykrywanie wirusa z innymi funkcjami. Japoński startup Donut Robotics, specjalizujący się w technologiach robotycznych, opracował maskę, która działa także jak tłumacz. Urządzenie potrafi w czasie rzeczywistym przekładać słowa na osiem języków. C-Face, który jest sparowany ze smartfonem, zapisze też konwersację w formie tekstowej. Taisuke Ono, dyrektor generalny Donut Robotics, zapowiada, że gadżet trafi do sprzedaży w grudniu. Cena: 38 dol.

Również Polacy pracują nad ciekawymi rozwiązaniami. Już podczas pierwszej fali pandemii głośno było o projekcie maseczki z filtrem roślinnym, na której pomysł wpadli prof. Mohamed Hazem Kalaji, specjalista w zakresie fotosyntezy, oraz dr Jacek Mojski, ekspert od wertykalnej uprawy roślin. Od kilku lat prowadzą badania nad wykorzystaniem roślin w technologii oczyszczania powietrza.

Z kolei Norbert Duczmal i Włodzimierz Bogucki stworzyli specjalną powłokę, która ma zabijać wirusy, bakterie czy grzyby. W maseczce Halloy Nano połączyli ze sobą cząsteczki nanosrebra, tlenków cynku i tytanu. Powłoka ma działać do 15 tygodni (wystarczy ją prać raz w tygodniu).

Modny gadżet – Skoro wszyscy musimy nosić maski, to czemu nie mają być modne i komfortowe – mówi w wywiadzie dla CNN Nadav Benimetzky, współzałożyciel Covid-19 Essentials, która posiada butiki w centrach handlowych i oferuje wyłącznie gadżety związane z Covid-19, głównie maseczki we wszystkich możliwych wzorach.

C-Face potrafi tłumaczyć rozmowę na 8 języków,

Donut Robotics

Można tu dostać choćby produkty projektantki Chelsea Klukas, która w swej kolekcji oferuje elektroniczną maseczkę sterowaną telefonem poprzez Bluetooth. Można więc wyświetlać proponowany lub własny napis czy grafikę dzięki elastycznemu panelowi LED pod podwójną warstwą bawełny. Cena jest całkiem spora jak na tak prostą konstrukcję i wynosi 95 dolarów.