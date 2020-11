Przenośne skanery policji skażone rasizmem

Przenośne czytniki linii papilarnych brytyjska policja stosuje od początku 2018 roku. Pierwszych 250 urządzeń dostali policjanci z West Yorkshire. Skanery, które można podpiąć do smartfonów, miały ułatwić im identyfikację zatrzymanego. Skanowanie oraz przetwarzanie danych trwa zaledwie minutę. Odciski palców pobrane od potencjalnego sprawcy są porównane z 12 milionami odcisków znajdujących się w dwóch krajowych bazach danych IABS (zawiera dane osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii) i IDENT1 (zawiera dane aresztowanych), a jeśli zostanie znaleziony odpowiednik, to funkcjonariuszom pokaże się imię i nazwisko danej osoby, data urodzenia i inne informacje identyfikujące – pisze portal Wired.

Najczęściej skanerów używają funkcjonariusze londyńskiej Metropolitalnej Służby Policyjnej. Od listopada 2018 do lipca 2020 roku zeskanowali linie papilarne 51 tys. osób – to daje średnią 2431 osób na miesiąc. Z danych policji wynika jednak, że z miesiąca na miesiąc skanów jest coraz więcej. Zwłaszcza podczas pandemii i wiosennego lockdownu policjanci byli szczególnie aktywni.

Przedstawiciele londyńskiej policji tłumaczą to „większą obecnością funkcjonariuszy na ulicach” i bardziej proaktywnym nastawieniem policjantów, którzy częściej zatrzymywali przechodniów, sprawdzając, dokąd idą i po co, mimo że władze wprowadziły kwarantannę w związku z koronawirusem. W maju przeprowadzano średnio 115 skanów dziennie. Co prawda policja tłumaczy tak wysoką liczbę problemami technicznymi aplikacji, która nie działała, jak należy i skany trzeba było powtarzać, co zafałszowało dane na temat faktycznej ich liczby.