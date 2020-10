Kosmiczny internet od Elona Muska dotrze na wieś. Znamy ceny

Internet szybkich prędkości ma docierać głównie do użytkowników wiejskich, gdzie jest problem z dostępem do sieci. Jednak korzystanie z rozwiązania Starlink nie będzie tanie – niezależnie od opłaty miesięcznej internauci będą musieli wyposażyć się w specjalny zestaw tzw. konfiguracyjny. Jednorazowa opłata za takie oprzyrządowanie to aż 499 dol. Mimo to chętnych do testów jednak nie brakuje. Do korzystania ze Starlinka zgłosili się mieszkańcy stanów Waszyngton, Wisconsin, czy Idaho.

