Aktorzy zmartwychwstają. Kino przechodzi rewolucję

Ang Lee, uznany amerykański reżyser, który na koncie ma kolekcję Oscarów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny („Przyczajony tygrys, ukryty smok”) oraz za reżyserię („Tajemnica Brokeback Mountain” i „Życie Pi”) szykuje kolejny hit. To „Gemini Man”, film, który – choć premierę będzie miał pod koniec października – już budzi wiele emocji. Powód? Na ekranie obok postaci granej przez Willa Smitha, pojawi się jej całkowicie cyfrowy, choć młodszy klon.

Komputerowo generowane postaci to ostatnio jeden z popularniejszych chwytów, którym producenci chcą przyciągnąć widzów. Wystarczy wspomnieć o filmie Netflixa „Irlandczyk”, który na ekranach pojawi się w listopadzie. Zobaczyć będzie można w nim „odmłodzonego” o ponad 50 lat Roberta De Niro.

Kino od zawsze posiłkowało się trikami i efektami specjalnymi. Obecnie jednak technologie otwierają przed kinematografią zupełnie nowy rozdział. Za rewolucją stoi m.in. system CGI (z ang. computer-generated imagery), który potrafi nie tylko przenosić cyfrowe klony aktorów na ekran i zmieniać ich wygląd, ale umożliwi nawet kręcenie filmów z udziałem nieżyjących już gwiazd . Dzięki tej innowacji nakręcenie kolejnej odsłony „Gwiezdnych wojen” z udziałem zmarłej Carrie Fisher (księżniczka Leia w „Rogue One”) nie było żadnym problemem. Eksperci twierdzą, że z tego typu rozwiązaniami możemy mieć do czynienia coraz częściej. I jako przykład wskazują koncerty gwiazd, Michaela Jacksona i Amy Winehouse, którzy dzięki hologramom mogli się pojawić na scenie już po śmierci.

Eksperci nie mają wątpliwości, że coraz większą rolę w produkcji filmów będzie odgrywać sztuczna inteligencja (AI). Próbkę tego, co nas czeka, AI dała już w 2016 r., gdy samodzielnie wygenerowała zwiastun filmu „Morgan”, w reżyserii Luke’a Scotta (syna Ridleya Scotta). Dzieło przedstawia, a jakże, wizję świata, w którym inteligentna maszyna „żyje” pośród ludzi.

Również technologia AI jest w stanie podpowiedzieć, kogo zatrudnić, do jakiego filmu, a także oszacuje, ile będzie można zarobić na danej produkcji. Producenci hollywoodzcy chcą wiedzieć od razu, czy film okaże się hitem czy porażką. To dlatego wytwórnie coraz chętniej sięga po pomoc firm zajmujących się analizą i przewidywaniami, takich jak kalifornijski Cinelytic. Spółka opracowała specjalny system do analizy filmów, które jeszcze nie powstały. Po wprowadzeniu odpowiednich, historycznych danych można zacząć analizować prognozy ewentualnego sukcesu. System pozwala na sprawdzenie, jak dane nazwiska aktorów w konkretnej roli wpłyną na potencjalne przyszłe zyski w poszczególnych krajach. Prezes Cinelytic Tobias Queisser wskazuje, że wariantów porównania wersji filmu jest nieskończenie wiele. Na zbliżonych zasadach działają zresztą firmy ScriptBook z Belgii (analizuje scenariusze filmowe) czy izraelski Vault (prognozuje oglądalność).