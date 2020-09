Facebook chce zabić smartfony. Przełomowy projekt

Mark Zuckerberg ma wizję, by wkrótce pozbawić ludzi konieczności korzystania z telefonów. Twórca Facebooka w rozmowie z youtuberem Marqueesem Brownleem przyznał, że przyszłością jest komunikacja za pomocą technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR/VR). I właśnie nad takimi projektami pracuje teraz gigant.

Zuckerberg wskazuje, że brak fizycznych ekranów – dzięki AR i VR – pozwoli uwolnić nas od konieczności posiadania smartfonów. Czy zatem Oculus, spółka Facebooka, specjalizująca się w takich technologiach, rzuca wyzwanie takim producentom, jak Apple? Wygląda na to, że tak. I to nie tylko dlatego, że chce zaoferować rozwiązania, które uderzą w podstawowy biznes tego koncernu. Firma kierowana przez Tima Cooka pracuje bowiem nad własnym projektem AR i VR. Apple przymierza się do wypuszczenia na rynek własnych okularów rozszerzonej rzeczywistości. Poniżej dalsza część artykułu

Zdaniem Marka Zuckerberga już czas na kolejną rewolucję technologiczną. – Co 15 lat na świecie pojawiają się nowe platformy technologiczne, które są w stanie zapewniać co raz lepsze doznania i komunikację z otoczeniem. Smartfony są wciąż niesamowite, ale one już są – podkreślał szef Facebooka w wywiadzie.

Jego zdaniem to nie koniec i czas na nowy przełom, który „zabije” smartfony. – Telefon odciąga nas od otaczającego świata i absorbuje, a to wszystko na stosunkowo małym ekranie – tłumaczy Zuckerberg, dając do zrozumienia, że okulary AR/VR to kolejny etap rozwoju technologii, w który Facebook i jego Oculus mocno wierzą.

CZYTAJ TAKŻE: Gogle VR dla krów i muzyka mają zwiększyć produkcję mleka w Rosji

– Dzięki telefonom, tabletom i telewizorom przekonujesz swój mózg, że jesteś gdzie indziej, ale VR i AR pozwolą umysłowi uwierzyć, że jesteś gdzie indziej. Urządzenia te będą w stanie wyświetlać ludzi i przedmioty w czasie rzeczywistym oraz angażować inne zmysły, w tym dźwięk i dotyk – dodaje.