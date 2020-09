Rewolucja w nawigacji. Pomogą zwykłe światła

Google goni konkurencję. Apple Maps rozpoczęło dodawanie świateł już w 2019 r., a niedawno zintegrowało informacje na ich temat ze swoim wirtualnym asystentem Siri, który będzie w stanie poinstruować użytkownika, by skręcił „na następnych światłach w lewo”. Chodzi głównie o to, by komendy Siri były bardziej naturalne i przypominały wypowiedzi ludzi wyjaśniających sobie drogę dojazdu do konkretnego miejsca.