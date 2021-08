Robot ułożył gigantyczne domino. Człowiek nie ma już szans

Robot o nazwie „Dominator” układa jednocześnie 300 kostek domina – które są ładowane do niego przez innego robota. Rober mówi w filmie, że obecna wersja Dominatora jest zwieńczeniem lat pracy jego i jego zespołu, i wyjaśnia, jak urządzenie faktycznie działa, a także pokazuje niektóre z nieudanych projektów, które doprowadziły do ostatecznego produktu.

To nie pierwszy spektakularny projekt Marka Robera. Portal The Verge już wcześniej opisywał jego urządzenia, na przykład odstraszające tzw. porch pirates, czyli złodziei przesyłek pozostawianych w USA pod drzwiami domów i mieszkań, a także gigantycznego Super Soakera, czyli pistolet na wodę, automatyczną tarczę do rzutek i ruchomą obręcz do koszykówki.