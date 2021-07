Roboty podniosły się po pandemii. Ten rok ma być rekordowy

Prawie o 2 proc.- do 376 tys. zmniejszyła się w 2020 r. liczba instalacji robotów przemysłowych na świecie – ocenia Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) zaznaczając jednocześnie, że ten spadek związany z kryzysem pandemii i tak był umiarkowany na tle wcześniejszych prognoz.

Jeszcze pod koniec zeszłego roku, w swoim dorocznym raporcie IFR przewidywała, że w 2020 r. pandemia mogła zdusić liczbę nowych instalacji do 200 tys. a ten rok przyniesie tylko niewielką poprawę. Rzeczywistość okazała się dużo lepsza od prognoz – m.in. dzięki Chinom, które bardzo szybko odreagowały pandemiczny szok. W 2020 r. sprzedaż robotów przemysłowych wzrosła tam do rekordowej liczby 167 tys. prawie o jedną piątą w porównaniu z poprzednim rokiem. Chińskie zakupy wpłynęły też pozytywnie na wyniki dostawców robotów- bo większość ubiegłorocznych instalacji w Chinach to urządzenia z importu, głównie z Japonii.