Masaż przyszłości z wirtualną rzeczywistością

VR to technologia, umożliwiająca nam eksplorację odległych od nas miejsc. Twórcy centrum deklarują, że będziemy mogli przenieść się do 10 różnorodnych środowisk, m.in. na karaibską plażę o zachodzie słońca, luksusowego apartamentu, czy do domku w górach. Aby spotęgować odczucia relaksu do pomieszczenia zostanie wpuszczony zapach adekwatny do miejsca, które wybierzemy oraz ciepłe bądź zimne powietrze. Sesja masażu ma trwać 30 min, a udział w niej będzie mógł wziąć każdy, kto ukończył 18 lat.