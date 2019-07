Taniec wokół pasma 700 MHz. W tle 5G i telewizja przyszłości

Związek Polska Cyfrowa, na potrzeby resortu cyfryzacji oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przygotował dodatkowo raport badający, na ile zmiana standardu nadawania dotknie budżet gospodarstw domowych. Tego też dokładnie nie wiadomo. Chociaż bowiem według danych Związku liczba telewizorów z modułem DVB-T2 w polskich domach jest spora (w ub.r. miało je 49 proc. gospodarstw domowych) i szybko rośnie (w 2021 r. ma to być 91 proc.), to część tych modułów pozostaje nieaktywna.

Jaka część? To nie jest jasne. „Trudno ocenić, jak dużej części gospodarstw domowych dotyczy ten problem. Niemniej z punktu widzenia technicznego jest możliwość włączenia tej funkcji w zakupionych telewizorach posiadających wbudowany moduł DVB-T2. Z uwagi jednak na to, że do chwili obecnej nie ma zatwierdzonych ostatecznych wymagań technicznych, producenci nie przeprowadzali takich testów. Dlatego nie ma możliwości oszacowania, jaka cześć wyłączonych modułów DVB-T2 nie będzie nadawała się do włączenia” – pisze związek w analizie.