Media społecznościowe w pandemii są ratunkiem dla mózgu

Okres dojrzewania – określony przez naukowców jako wiek między 10. a 24. rokiem życia – jest niezwykle wrażliwym etapem w życiu człowieka, kiedy to młodzi ludzie chcą spędzać więcej czasu z przyjaciółmi niż z rodziną, przygotowując się do dorosłego życia. W połączeniu z dużymi zmianami hormonalnymi i biologicznymi jest to kluczowy czas dla rozwoju mózgu. Jest to także okres w życiu, w którym najczęściej występują problemy ze zdrowiem psychicznym.