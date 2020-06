Ostatnie próby szczepionki na Covid-19. To może być przełom

Moderna poinformowała właśnie, że wybrała już dawkę do końcowego etapu próby klinicznej szczepionki przeciwko koronawirusowi, która powinna rozpocząć się w lipcu tego roku.

Ostatnie badanie kliniczne, które obejmie 30 tys. osób, zostanie przeprowadzone we współpracy z National Institute of Allergy and Infectious Diseases w Stanach Zjednoczonych. Jego głównym celem będzie wykazanie, że szczepionka zapobiega rozwojowi objawów choroby Covid-19 – poinformowała Moderna w komunikacie. Drugim celem będzie wykazanie, że szczepionka zapobiega ciężkim przypadkom powikłań Covid-19 u ludzi, które wymagają hospitalizacji.