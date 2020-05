Z koronawirusem pomoże walczyć… aluminium. Zaskakujące odkrycie

Według naukowców to pierwszy krok do tego, by zastąpić w szpitalach często używane powierzchni niezwykle skutecznymi materiałami o właściwościach bakterio i wirusobójczych. Ta zmian może wlanie przyczynić się do ograniczenia infekcji szpitalny oraz ograniczyć wyraźnie liczbę zgonów nimi spowodowanych. Co więcej w przyszłości także w innych miejscach publicznych można stosować takie rozwiązania, zwłaszcza tam, gdzie codziennie przebywa dużo osób, jak na przykład szkoły, komunikacja miejska i inne miejsca publiczne. Zespół bada teraz wpływ nowej powierzchni aluminiowej na nowego koronawirusa.