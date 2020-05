Wirus pcha gastronomię w nową erę. Robotyzacja to przyszłość

Kawiarnia w Daejon, jednym z południowokoreańskich miast, ma nowego baristę i kelnera zarazem. Nie potrzebuje on przerw, nie podjada słodyczy dla klientów, ani nie potrzebuje kawy. W zamian potrzebuje prądu i okresowych przeglądów – jest robotem i pojawił się w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zrobotyzowanie kawiarni nastąpiło mniej więcej w tym samym momencie, w którym Korea Południowa przechodzi od ostrych obostrzeń związanych z epidemią do czegoś, co rząd nazywa „zachowywaniem dystansu w życiu codziennym”.

