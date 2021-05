Szczepionki na raka za progiem. Covid-19 przyspieszył prace

Wyobraź sobie, że możesz się po prostu zaszczepić, by nie dostać raka. Po prostu dostajesz zastrzyk lub kilka zastrzyków, a układ odpornościowy nauczy się rozpoznawać i zabijać raka. Ten pomysł brzmiący jak fantastyka nie jest wcale tak daleki od rzeczywistości. Naukowcy z kanadyjskiego Uniwersytetu w Waterloo wykorzystali uczenie maszynowe do identyfikacji antygenów charakterystycznych dla konkretnego guza, co może pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia nowotworów a być może także pomóc stworzyć skuteczne szczepionki.

