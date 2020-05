Sztuczne mięso staje się hitem w pandemii

Od marca sprzedaż tzw. mięsa roślinnego marek Beyond Meat i Tofurky wzrosła w USA aż o 264 procent – wynika z raportu firmy analitycznej Nielsen. I to nawet mimo kiepskiej sytuacji w handlu detalicznym. W kwietniu sprzedaż detaliczna w USA spadla o 16,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Nic więc dziwnego, że firma Beyond Meat może pochwalić się dobrymi wynikami za pierwszy kwartał 2020 roku. Przychody wzrosły o 141 procent rok do roku do 97,1 miliona dolarów. Beyond Meat odnotowało również zysk w wysokości 1,8 miliona dolarów. W zeszłym roku firma miała jeszcze starte w wysokości 6,6 miliona dolarów.