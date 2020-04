Pierwszy taki lot. Polski Hermes pomaga walczyć z pandemią

Testowa misja medyczna, którą „Rzeczpospolita” zapowiadała jako pierwsza kilka dni temu, została zrealizowana między szpitalami MSWiA przy ul. Wołoskiej a Centralnym Szpitalem Klinicznym UCK WUM przy ul. Banacha. A to dopiero wstęp do podniebnej rewolucji z wykorzystaniem takich statków. Wkrótce mają one bowiem przewozić testy na koronawirusa w sposób całkowicie autonomiczny, bez udziału sterującego nim operatora.

