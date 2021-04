Kosmiczny internet o krok od pokrycia całego globu

Wszystko wskazuje na to, że kosmiczne przedsiębiorstwo jest o krok od pokrycia usługą całego globu. Wcześniej w tym miesiącu szefowa firmy Gwynne Shotwell mówiła, że uda się to, jeśli Spacex umieści na orbicie 1600 satelitów. Ma to nastąpić według planów, po 28 startach rakiety Falcon, z urządzeniami na pokładzie. To oznacza, że firma jest 3 wystrzelenia od osiągnięcia tego pierwszego kamienia milowego – pełnej globalnej łączności. Może to nastąpić nawet w przyszłym miesiącu.